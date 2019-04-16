Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету

Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

Згідно з цим законом, російська влада зможе контролювати точки з’єднання інтернету в країні з зовнішнім світом, йдеться на офіційному сайті Держдуми РФ.

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Що передбачає закон? Влада Росії вважає, що закон унеможливить небезпеку масштабних кібератак з боку країн Заходу. Відтак рунет буде відключений від світової мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Росіяни не можуть критикувати у мережі дії влади, або ж висловлюватися проти конкретного політика. На думку законодавців, матеріали, які образили владу, автоматично є фейковими.

У законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під'єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном.

Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.

Що таке Роскомнадзор?Це федеральний орган виконавчої влади Росії, який фактично виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року. Витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 мільярдів рублів.

Росіяни не у захваті від такого закону. У трьох містах Росії активісти зібралися на мітинги за свободу інтернету і проти ухвалення Держдумою закону про ізоляцію його російського сегмента. У Москві наймасштабніший – участь у ньому взяли щонайменше 15 тисяч людей, не обійшлось без абсурдних затримань.