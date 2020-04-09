Детальні характеристики та фото смартфона Google Pixel 4a опублікували в мережі

Перші витоки про смартфон Google Pixel 4a почали з’являтися ще в 2019 році, а в березні 2020 року в мережі виявили фото новинки та її детальний відеоогляд. Тепер в мережі з’явилася інформація про швидкий анонс смартфона і детальний список технічних характеристик.

Фотографія демонструє вже запаковані Google Pixel 4a, що явно свідчить про підготовку до швидкого початку продажів нового смартфона.

Цікаво iPhone 12: повні характеристики, деталі дизайну та фото

Дизайн

Зображення на упаковці в черговий раз підтверджує всі попередні витоки про дизайн пристрою: у нього буде квадратний блок основної камери, як в звичайному Pixel 4, і сканер відбитків пальців на задній стороні.

Технічні характеристики

Новими подробицями про смартфон також поділився ресурс 9to5Google, що посилається на власні джерела. Журналісти підтвердили, що Google Pixel 4a отримає повністю пластиковий корпус і 5,81-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. В екрані буде отвір під фронтальну камеру.



Google Pixel 4a вже готовий до старту продажів

Усередині смартфона розмістяться 8-ядерний процесор Snapdragon 730, виділений чіп безпеки Google Titan M, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 ГБ (передбачається версія і на 128 ГБ) і акумулятор ємністю 3 080 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Камери

Основна камера Google Pixel 4a отримає роздільну здатність 12,2 мегапікселя і буде володіти оптичною та електронною стабілізацією. Фронтальна камера не зміниться: її роздільна здатність складе 8 Мп з кутом огляду 84 градуси.

Повідомляється про можливість запису відео з роздільною здатністю до 4K, але з частотою кадрів тільки 40 fps. У 1080p підтримується зйомка з частотою до 120 fps.

Дата анонсу та ціна

За наявною інформацією, Google Pixel 4a вийде за ціною 399 доларів (орієнтовно 10 900 гривень за курсом станом на 9 квітня 2020 року). Зауважимо, смартфон повинні були представити на щорічній виставці I/O 2020, однак через пандемію коронавірусу пошуковик скасував її. Точна дата презентації новинки та дата старту продажів залишаються невідомими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно