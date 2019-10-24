Девайс дня: Xiaomi випустила розумну електричну ковдру

Китайський виробник Xiaomi продовжує готувати користувачів до зими. Зараз виробник випустив розумну електричну ковдру. Електричне покривало доступне у двох версіях: з графеном і з електричним нагрівальним проводом.

Як передає Gizmochina, ковдра оснащена механізмом з напругою 24 В, що робить його безпечним для використання (безпечною для людини вважають напругу електричної мережі 42 В).

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Ковдра отримала особливий режим сну, який підтримує температуру на різному рівні, синхронізуючись з температурою тіла.

Ковдра доступна у двох розмірах: 80 х 150 і 150 х 170 см. Потужність складає 60 і 120 Вт відповідно.

На вибір дві моделі

Розумні фішки. Ковдрою можна керувати за допомогою голосового помічника XiaoAI. Також вона синхронізується зі смартфоном через додаток MIJIA.

Ціна. Розумна ковдра меншого розміру з електричним нагрівальним проводом оцінена 28 доларів (700 гривень). За більшу ковдру з графеном потрібно заплатити 56 доларів (1400 гривень).

Новинка надійде у продаж в Китаї 29 листопада.

Ціна стартує від 28 доларів

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