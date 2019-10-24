Девайс дня: Xiaomi випустила розумну електричну ковдру

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Xiaomi випустила розумну електричну ковдру
Xiaomi випустила розумну електричну ковдру / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi продовжує готувати користувачів до зими. Зараз виробник випустив розумну електричну ковдру. Електричне покривало доступне у двох версіях: з графеном і з електричним нагрівальним проводом.

Як передає Gizmochina, ковдра оснащена механізмом з напругою 24 В, що робить його безпечним для використання (безпечною для людини вважають напругу електричної мережі 42 В).

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Ковдра отримала особливий режим сну, який підтримує температуру на різному рівні, синхронізуючись з температурою тіла.

Ковдра доступна у двох розмірах: 80 х 150 і 150 х 170 см. Потужність складає 60 і 120 Вт відповідно.

Xiaomi випустила розумну електричну ковдру

На вибір дві моделі

Розумні фішки. Ковдрою можна керувати за допомогою голосового помічника XiaoAI. Також вона синхронізується зі смартфоном через додаток MIJIA.

Ціна. Розумна ковдра меншого розміру з електричним нагрівальним проводом оцінена 28 доларів (700 гривень). За більшу ковдру з графеном потрібно заплатити 56 доларів (1400 гривень).

Новинка надійде у продаж в Китаї 29 листопада.

Xiaomi випустила розумну електричну ковдру

Ціна стартує від 28 доларів

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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