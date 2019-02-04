Деякі користувачі втратять можливість зіграти в World Of Tanks: деталі

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В World Of Tanks припинять підтримку ОС Windows XP та Vista
В World Of Tanks припинять підтримку ОС Windows XP та Vista / Скріншот з гри

Компанія Wargaming анонсувала нову хвилю змін у грі World Of Tanks. Розробники розпочнуть оптимізацію центрального процесора, окрім того припинять підтримку операційних систем Windows XP та Vista, а також API DirectX 9.

З новим патчем в грі з'явиться підтримка багатопоточного відтворення, яка дасть змогу підняти підсумкову продуктивність на величину від 10% до 50% (найбільший приріст відчують власники старших процесорів Intel Core і AMD Ryzen), повідомляє Overclockers.

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Кого зачіплять зміни в World Of Tanks? Крім того, з квітня в грі буде припинена підтримка операційних систем Windows XP і Vista, а також API DirectX 9.

Дане нововведення означає несумісність World Of Tanks з цілою низкою старих відеокарт. На сьогоднішній день в мінімальних вимогах гри вказані адаптери сімейства GeForce 6800. Ці моделі, як і відеокарти GeForce 7600 / 7800 / 7900, а також Radeon X1600 / X1800 / X1900, мають максимальну підтримку Direct3D 9.0c.

Так що власникам подібних "динозаврів" доведеться вже зараз замислитися про оновлення своїх персональних комп'ютерів. Втім, ці відеокарти ледь здатні забезпечити прийнятну частоту кадрів при мінімальних налаштуваннях графіки в низькій роздільній здатності.

Анонс нового патчу в World of Tanks – дивіться відео

Починаючи з травня-червня 2019 року всі нові ігрові події в World of Tanks будуть розроблятися без урахування API DirectX 9 і операційних систем Windows XP і Windows Vista. Розробники рекомендують використовувати Windows 7 64-bit і більш нові операційні.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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