Doom Eternal "злили" на торренти в день релізу через помилку Bethesda

Брутальний шутер DOOM Eternal тільки-тільки потрапив на віртуальні полиці цифрових сервісів, а любителі халяви вже можуть її спіратити. Цікаво, що хакерам навіть не довелося зламувати бойовик, він сам прийшов до них в руки. А все через помилка з боку Bethesda. Судячи з усього, аналогічна історія з Rage 2 так нічому і не навчила компанію.

Ситуація з попереднім релізом повторилася зі знущальною точність. Як помітили користувачі магазину Bethesda, компанія виклала в своєму сервісі незахищену версію Doom Eternal. Пірати не змусили себе довго чекати і в той же день опублікували гру на торрентах, про що сповістили на Reddit. Примітно, що в Steam бойовик все ж оснащений останньою версією захисту Denuvo.

Не пропустіть Sony розкрила технічні характеристики PlayStation 5

Щоправда толку від захисту тепер жодного – геймери, які вважають за краще піратити ігри, вже можуть безкарно грати в Doom Eternal абсоблютно безкоштовно. Правда, судячи з перших відгуків, це не так уже й приємно.

Чому не варто грати в піратський Doom Ethernal

По-перше, для запуску екшену все одно потрібно постійне інтернет-з'єднання, а за використання краденої версії можна отримати бан. По-друге, пройти бойовик до кінця не можна: тематичні форуми заповнені повідомленнями про те, що гра вилітає на робочий стіл вже після третьої місії. Цілком можливо, що це не баг, а своєрідна антипіратська захист (або злий жарт) від Bethesda.

Трейлер гри Doom Ethernal:

Ще у травні 2019 року точно така ж історія сталася з бойовиком Rage 2. Тоді Bethesda Softworks теж випадково виклала в своєму магазині версію гри без захисту Denuvo, чим негайно скористалися пірати.

До речі, напередодні Bethesda пояснила, чому в мультиплеєрі Doom Eternal немає режиму "Бій на смерть". Віцепрезидент з маркетингу Піт Хейнс наголосив, що цей режим дуже старий, і додав, що розробники не хочуть робити щось тільки заради того, щоб зробити це, тому що воно завжди так було. Замість цього автори хочуть робити щось цікаве й таке, на що аудиторія реагуватиме у відповідь.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно