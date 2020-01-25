24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Експерти визначили найпотужніший смартфон у світі

228 Читать новость на русском
Realme X50 Pro 5G – найпотужніший смартфон у світі / 91mobiles.com

Популярний бенчмарк AnTuTu, який регулярно проводить тестування продуктивності смартфонів, назвав нового лідера у рейтингу найпотужніших. Ним є модель Realme X50 Pro 5G.

Ми вже розповідали, що бренд Realme (який належить компанії Oppo) стає все популярнішим. Через вдале співвідношення ціна-якість його вже називають "вбивця" Xiaomi.

До теми: "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme

Зокрема, ресурс Android Authority показав скріншот, де показаний рекордний показник Realme X50 Pro 5G у рейтингу AnTuTu, передає gizmochina.com.

Деталі

Мова йде про смартфон Realme з номером моделі RMX2071. Він має отримати назву Realme X50 Pro 5G. У рейтингу AnTuTu цей смартфон набирає 574 985 балів.

Таким чином він перевершив показник попереднього лідера – за Xiaomi Mi 10, який у рейтингу набирав 560 217 балів.

Що відомо про Realme X50 Pro 5G

Він буде оснащений новим топовим процесором Snapdragon 865. Також він буде оснащений екраном з кадровою частотою 120 Гц. Основний модуль камеру матиме роздільну здатністю 108 Мп.

Realme X50 Pro 5G мають представити під час виставки MWC 2020.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Скільки аліментів мають платити батьки в 2020 році
сьогодні
6904
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Рейтинг AnTuTu Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 січня 09:45 Легендарному Macintosh – 36 років: історія створення прабатька MacBook
Анастасія Можаровська 339
22 січня 18:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 22951
22 січня 10:09 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 16669
20 січня 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2428
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4814
Новини
Більше новин
Залиште відгук