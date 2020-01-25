Експерти визначили найпотужніший смартфон у світі

Популярний бенчмарк AnTuTu, який регулярно проводить тестування продуктивності смартфонів, назвав нового лідера у рейтингу найпотужніших. Ним є модель Realme X50 Pro 5G.

Ми вже розповідали, що бренд Realme (який належить компанії Oppo) стає все популярнішим. Через вдале співвідношення ціна-якість його вже називають "вбивця" Xiaomi.

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Зокрема, ресурс Android Authority показав скріншот, де показаний рекордний показник Realme X50 Pro 5G у рейтингу AnTuTu, передає gizmochina.com.

Деталі

Мова йде про смартфон Realme з номером моделі RMX2071. Він має отримати назву Realme X50 Pro 5G. У рейтингу AnTuTu цей смартфон набирає 574 985 балів.

Таким чином він перевершив показник попереднього лідера – за Xiaomi Mi 10, який у рейтингу набирав 560 217 балів.

Що відомо про Realme X50 Pro 5G

Він буде оснащений новим топовим процесором Snapdragon 865. Також він буде оснащений екраном з кадровою частотою 120 Гц. Основний модуль камеру матиме роздільну здатністю 108 Мп.

Realme X50 Pro 5G мають представити під час виставки MWC 2020.

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