Facebook працює над власною альтернативою Android

У портфоліо Facebook входить не тільки соціальна мережа: компанія давно займається і апаратними рішеннями, включаючи розумні дисплеї і VR-шоломи. Ці пристрої працюють під управлінням модифікованої ОС Android, але незабаром ситуація може змінитися.

Корпорація приступила до розробки власної операційної системи, яка у перспективі зможе скласти конкуренцію "зеленому роботу" при створенні нових фірмових гаджетів, повідомляє Engadget.

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Для чого потрібна ОС від Facebook

Нова ОС, призначена для установки на апаратні рішення компанії, та буде створюватися з нуля. Проєкт очолить колишній співробітник Microsoft Марк Люковскі – один з творців Windows NT. Facebook також розробляє голосового помічника, схожого на Siri або Alexa.

Одночасно Facebook працює над створенням інтерфейсу "мозок-комп'ютер". За даними джерел, компанії вже вдалося зменшити прототип пристрою до розмірів гаджета, який можна нести в руці. До появи готового продукту розробникам може знадобитися від 5 до 10 років.

У короткострокових планах компанії – випуск AR-окулярів, яким недавно прогнозував високий попит глава Qualcomm.

Дата релізу, особливості роботи і назва нової операційної системи не повідомляються.

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