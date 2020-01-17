Facebook вирішила поки не розміщувати рекламу в WhatsApp

Компанія Facebook відмовилася від планів розміщення реклами в популярному мессенджері WhatsApp. В офісі соцмережі навіть розпустили команду, яка займалася інтеграцією реклами в месенджер, а результати її роботи були видалені з коду WhatsApp.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела знайомі з ситуацією. Водночас представник WhatsApp відмовилася надавати коментар виданню.

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Як Facebook планували заробляти на WhatsApp

Компанія заплатила за WhatsApp 22 мільярди в 2014 році, але угода досі не принесла обіцяних дивідендів, попри те, що сервіс використовують більше ніж 1,5 мільярдів людей в усьому світі.

У 2018 році компанія представила плани те, як вона збирається більше заробляти на месенджері. Серед іншого, там мовилося про продаж реклами. Кріс Деніелc, який очолював WhatsApp в той час, називав рекламу "основним способом монетизації" для компанії.

Розбіжності з керівництвом Facebook з приводу монетизації WhatsApp стали однією з причин, які змусили засновників месенджера Яна Кума і Брайана Ектона покинути компанію понад півтора року тому. Ектон і Кум з самого почали планували створити простий і захищений сервіс без реклами. Facebook же заробляє на рекламі, використовуючи для її продажу дані користувачів.

Реклама у месенджері WhatsApp повинна бути основним джерелом прибутку з месенджера для Facebook.

Хоча плани розміщення рекламних оголошень в чатах відкладені, в якийсь момент в майбутньому все ж може з'явитися реклама в WhatsApp Status – функції, яка дозволяє публікувати зникаючі фото й відео за аналогією з Instagram Stories, Snapchat й іншими, відзначають співрозмовники WSJ.

Найближчим же часом Facebook планує зосередитися на створенні функцій для бізнес-користувачів, з яких вона зможе отримувати дохід.

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