Facebook запускає власний аналог Tinder: як виглядатиме додаток

Facebook планує запустити нове розширення Secret Crush. Воно буде схоже за своїми функціями на Tinder, проте слугуватиме для пошуку “другої половинки” серед друзів.

Деталі про Secret Crush. Як повідомляється на сайті Highsnobiety, користувачі Facebook Dating зможуть додавати в такі списки до 9 своїх друзів і знайомих.

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Якщо симпатія взаємна, то система згенерує для обох відповідне повідомлення. Для цього обидва повинні мати анкету на Facebook Dating і використовувати Secret Crush.



Скріншот із додатку Secret Crush

Якщо людина, до якої користувач відчуває симпатію, не використовує Facebook Dating і Secret Crush, то все залишиться в секреті.



В Secret Crush можна додати до 9 друзів



Secret Crush автоматично генерує пари

Де буде доступна нова функція? Відзначимо, що Facebook оголосив про розширення доступності фірмового сервісу знайомств на 14 нових країн (до цього він був доступний в Колумбії, Таїланді, Канаді, Аргентині та Мексиці): Філіппіни, В'єтнам, Сінгапур, Малайзію, Лаос, Бразилію, Перу, Чилі, Болівію, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Гайану і Сурінам.

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Ще одне цікаве доповнення Facebook. Соцмережа також допоможе налагодити не романтичні стосунки. Функція "Зустрічайте нових друзів" буде давати рекомендації, засновані на деяких збігах, наприклад, проживання в тому ж місті або робота в тій же компанії.

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