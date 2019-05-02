Facebook запускає власний аналог Tinder: як виглядатиме додаток

216 Читать новость на русском
Facebook запускає власний аналог Tinder
Facebook запускає власний аналог Tinder / Unsplash

Facebook планує запустити нове розширення Secret Crush. Воно буде схоже за своїми функціями на Tinder, проте слугуватиме для пошуку “другої половинки” серед друзів.

Деталі про Secret Crush. Як повідомляється на сайті Highsnobiety, користувачі Facebook Dating зможуть додавати в такі списки до 9 своїх друзів і знайомих.

Читайте також: Цукерберг показав новий дизайн Facebook: фото змін

Якщо симпатія взаємна, то система згенерує для обох відповідне повідомлення. Для цього обидва повинні мати анкету на Facebook Dating і використовувати Secret Crush.

Secret Crush
Скріншот із додатку Secret Crush

Якщо людина, до якої користувач відчуває симпатію, не використовує Facebook Dating і Secret Crush, то все залишиться в секреті.

Secret Crush
В  Secret Crush можна додати до 9 друзів


 Secret Crush автоматично генерує пари

Де буде доступна нова функція? Відзначимо, що Facebook оголосив про розширення доступності фірмового сервісу знайомств на 14 нових країн (до цього він був доступний в Колумбії, Таїланді, Канаді, Аргентині та Мексиці): Філіппіни, В'єтнам, Сінгапур, Малайзію, Лаос, Бразилію, Перу, Чилі, Болівію, Еквадор, Парагвай, Уругвай, Гайану і Сурінам.

Читайте також: В Steam зареєструвався мільярдний гравець

Ще одне цікаве доповнення Facebook. Соцмережа також допоможе налагодити не романтичні стосунки. Функція "Зустрічайте нових друзів" буде давати рекомендації, засновані на деяких збігах, наприклад, проживання в тому ж місті або робота в тій же компанії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
сьогодні
9507
Теги: Новини Техно Техно Facebook Інтернет Додатки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8274
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1804
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
29 квітня 22:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 4950
Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
29 квітня 14:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
7661
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
28 квітня 21:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
Ірина Полицька 1762
Новини
Більше новин
Залиште відгук