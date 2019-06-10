Fallout 76: студія Bethesda розповіла про майбутнє гри

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Які зміни чекають на Fallout 76
Які зміни чекають на Fallout 76 / Фото з вільних джерел

На конференції в рамках E3 2019 студія Bethesda розповіла про майбутнє гри Fallout 76. Окрім того, автори тайтлу подякували ком’юніті, а Тодд Говард був дуже здивованим миролюбністю гравців в онлайні.

Родзинкою програми стали новини про появу в рольовому екшені NPC, свіжого сюжетного квесту і режиму "Королівської битви".

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Незважаючи на критику, в Bethesda задоволені результатом свого мультиплеєрного експерименту. Тому компанія не ставить хрест на підтримці.

Нововведення. Зокрема, гра отримає нові режими, предмети для крафта, поселення, види зброї, а також додаткову лінію сюжету. Крім того, в Fallout 76 з'явиться режим Wastelanders – "Королівська битва" на 52 гравця.

Трейлер  Fallout 76 на Е3 2019 – дивіться відео

Дата виходу та сюжет. Нагадаємо, постапокаліптичний екшн Fallout 76 вийшов 14 лютого на PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Події Fallout 76 відбуваються в 2102 році в Західній Вірджинії. У Fallout 76 можна буде побачити реально існуючі пам'ятки, такі як Капітолій штату Західна Віргінія, курорт Ґрінбраєр, коло Вудберн і міст Нью-Рівер-Гордж. У грі також будуть присутні монстри з фольклору Західної Віргінії, які мутували (Людина-метелик, Флетвудскій монстр).

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Теги: Техно Ігри
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