Фото дня: Міжнародна космічна станція на фоні Сонця

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МКС на фоні Cонця
МКС на фоні Cонця / NASA

NASA виклали в мережу фото Міжнародної космічної станції, яка пролітає перед Сонцем. Знімок виглядає дійсно ефектно.

Транзит перед Сонцем звична справа для МКС. Проте підібрати вдалий момент та обладнання, які підходять для вдалого знимку, вдається вкрай рідко. 

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У NASA зазначають, що на фотографії саме МКС, а не сонячна пляма. Адже, за дотепним зауваженням агенства, "у сонячних плям є центральна темна зона, світліша периферія і немає сонячних батарей".

МКС на фоні Сонця
Міжнародна космічна станція на фоні Сонця

Також в NASA пояснюють відсутність плям на Сонці на цій
фотографії періодом низької сонячної активності. Виявляється, у період низької сонячної активності та з початком теперішнього Сонячного мінімуму сонячні плями стали рідким явищем  Цікаво, що їх кількість під час двох останніх Сонячних мінімумів була незвично низькою.

Що таке МКС? МКС – це Міжнародна космічна пілотована станція, яка була запущена на орбіту Землі у 1998-му році. Це спільний міжнародний проект, у якому беруть участь 24 країн, в тому числі: США, Росія, Японія, Канада, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія та Швеція.

МКС вважається однією з найбільших та складних машин, створених людством.

Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі кожні 90 хвилин.  

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Теги: Техно Космос NASA Новини Техно МКС
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