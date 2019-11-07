Фото дня: наслідки пожеж у Каліфорнії показали із космосу

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Пожежа у Каліфорнії
Пожежа у Каліфорнії / AP

Уже кілька тижнів у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі, які спричинюють щорічні вітри під назвою "Діабло". Вогонь вже знищив понад 40 кілометрів квадратних лісу. Постраждали кілька сотень будівель.

При цьому вогонь залишає чорний вугільний слід. Його видно навіть на знімках із супутників.

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Зокрема, наслідки масштабної пожежі побачив пристрій ASTER, розміщений на борту супутника Terra. Знімок був зроблений 3 листопада.

Наслідки пожеж у Каліфорнії

Наслідки пожеж у Каліфорнії/NASA

Як видно на фото, вогонь залишив темну вигорілу смугу. А жовті плями – це теплові сліди. Так виглядають місця, де вогонь ще тліє.

Наразі 86% вогню вже перебуває під контролем пожежників. Місцева влада вже скасувала евакуацію жителів. Як прогнозують к Національному міжвідомчому пожежному центрі, пожежонебезпечний сезон у Каліфорнії триватиме до грудня. Вже ближче до нового року мають початись дощі.

Що відомо про пожежі в Каліфорнії? Лісові пожежі вирують в Каліфорнії з 23 жовтня. Тоді влада ввела екстримальний рівень небезпеки. Пориви вітру в регіоні подекуди сягали 144 кілометрів на годину. Було евакуйовано 180 тисяч людей. У Лос-Анджелесі 2,2 мільйона осіб залишилися без електрики. У 2018 році внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинули приблизно 100 людей.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Пожежа у Каліфорнії NASA Космос
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