Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold буде доступний не всім: причина не лише в ціні

Складний смартфон Samsung Galaxy Fold представили 20 лютого, напередодні виставки MWC 2019. Проте новинка виявилися не лише надто дорогою, але й придбати його буде не так вже й легко.

Навіть якщо у вас є можливість виділити з особистого бюджету 1980 доларів (близько 53 500 гривень) на покупку, не варто думати, що після виходу Samsung Galaxy Fold 26 квітня ви зможете зайти в будь-який магазин і придбати новинку.

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Директор по продуктам, послугам і комерційній стратегії Samsung UK Кейт Бомонт повідомила в інтерв'ю ресурсу The Verge, що Samsung планує на початку квітня провести другий захід, щоб докладніше розповісти про Galaxy Fold. Там ми, швидше за все, і дізнаємося, як і де можна буде купити цей пристрій.



Samsung Galaxy Fold надійде у продаж 26 квітня

Бомонт попередньо розповіла, що спочатку Samsung Galaxy Fold буде випускатися в обмежених кількостях, додавши, що це – не той телефон, який ви зможете побачити в кожному магазині.

Це супер преміальний пристрій, і ми хочемо переконатися, що у нього буде щось на зразок консьєрж-сервісу і необхідного досвіду, тому смартфон не буде продаватися у всіх магазинах,

– підкреслила Бомонт.

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