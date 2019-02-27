Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold буде доступний не всім: причина не лише в ціні

463 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold / Android Central

Складний смартфон Samsung Galaxy Fold представили 20 лютого, напередодні виставки MWC 2019. Проте новинка виявилися не лише надто дорогою, але й придбати його буде не так вже й легко.

Навіть якщо у вас є можливість виділити з особистого бюджету 1980 доларів (близько 53 500 гривень) на покупку, не варто думати, що після виходу Samsung Galaxy Fold 26 квітня ви зможете зайти в будь-який магазин і придбати новинку.

Читайте також: Компанія Oppo звинувачує Huawei у крадіжці технологій: деталі

Директор по продуктам, послугам і комерційній стратегії Samsung UK Кейт Бомонт повідомила в інтерв'ю ресурсу The Verge, що Samsung планує на початку квітня провести другий захід, щоб докладніше розповісти про Galaxy Fold. Там ми, швидше за все, і дізнаємося, як і де можна буде купити цей пристрій.

Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold надійде у продаж 26 квітня

Бомонт попередньо розповіла, що спочатку Samsung Galaxy Fold буде випускатися в обмежених кількостях, додавши, що це – не той телефон, який ви зможете побачити в кожному магазині.

Це супер преміальний пристрій, і ми хочемо переконатися, що у нього буде щось на зразок консьєрж-сервісу і необхідного досвіду, тому смартфон не буде продаватися у всіх магазинах,
– підкреслила Бомонт.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скандал з "Укробронпромом": хто причетний і які наслідки?
сьогодні
8471
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung Ціни
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
26 лютого 21:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1147
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1211
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2691
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1110
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
711
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук