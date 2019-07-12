Google зізналась в "шпигунстві": причини та деталі конфлікту

Компанія Google офіційно відреагували на критику європейських журналістів щодо збору аудіозаписів користувачів голосового помічника Google Assistant без їх відома. Пошуковий гігант підтвердив факт збору даних, а також пояснив, чому вони "витікають" в мережу.

Що сталося? Як повідомляє The Verge, бельгійська медіакомпанія VRT NWS з посиланням опублікувала понад тисячу фрагментів записів спілкування користувачів з голосовим помічником Google. Частина з них була записана без активації по кодовій фразі "Окей, Гугл!" – це дало журналістам підстави запідозрити пошукового гіганта в стеженні за своїми клієнтами.

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Реакція компанії. Прес-служба компанії відреагувала на критику, випустивши звернення до аудиторії в офіційному блозі.

Це критично важлива частина процесу створення мовних технологій, і вона необхідна для створення таких продуктів, як Google Assistant,

– заявив менеджер Google Девід Монсіс.

Представник компанії також визнав, що іноді пристрій помилково сприймає сторонні шуми за команду активації, через що в Google надходять записи, які користувач не планував озвучувати.

Вирішення проблеми. Компанія стверджує, що вживає необхідних заходів для того, щоб особистість користувачів залишалася нерозкритою і розробляє механізми проти випадкової активації помічника без кодового слова. За даними компанії, її співробітники прослуховують не більше 0,2% записаних матеріалів, при цьому їм заборонено розшифровувати фонові розмови і сторонні шуми на записах.

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Чому дані "витекли" в мережу? Представники Google запевнили журналістів, що причиною витоку став людський фактор і заявили про початок розслідування, покликаного запобігти виникненню подібних інцидентів в майбутньому.

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