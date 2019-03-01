Google зробить Chrome швидшим

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Google зробить Chrome швидшим
Google зробить Chrome швидшим / bgr.com

Компанія Google зробить веб-переглядач Chrome швидшим і комфортнішим для користувачів. Річ у новій функції під назвою bfcache (back/forward cache), яка спростить життя користувачам.

Як пише Engadget, браузер буде зберігати веб-сторінки, щоб при поверненні на попередню не завантажувати її за новою. При цьому, це не вплине на відкриття нових сторінок, але навігація "вперед-назад" при переміщенні між сайтами, вже відкритими раніше, істотно прискориться.

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Чи пригодиться це користувачам. Як запевнили у Google, такі дії у браузері користувачі виконують часто. На них припадає 19% від загальної кількості усіх відкритих сторінок в Chrome.

Коли запрацює. Нова функція запрацює у Chrome в 2020 році. Зараз має відбуватись тестування. Цікаво, що такий метод вже давно використовують Safari і Firefox.

Нова функція у  Chrome

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Теги: Техно Новини Техно Google Google Chrome Інтернет
Джерело: 24 Канал
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