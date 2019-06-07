Гойдалки, мох на стінах і жодних оупенспейсів: чим дивує офіс IT-компанії у Львові

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Офіс Sigma Software у Львові сподобається тим, хто любить широкий відкритий, але водночас затишний робочий простір.

Sigma Software входить у скандинавську групу компаній, яка надає послуги з розробки та спеціалізується на ІТ-консалтингу.

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Офіси компанії, крім України, також є в Польщі, Швеції, США та Австралії. Українська команда налічує понад 950 спеціалістів у Львові, Харкові, Одесі, Києві, Вінниці, Дніпрі, Сумах тощо.

офіс IT компанія Львів
Офіс IT-компанії Sigma Software у Львові//Фото: lviv.com

Чим особливий офіс у Львові?

Цей офіс Sigma Software один із двох офісів компанії в Україні, збудований з урахуванням зелених технологій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday is traditionally the day of Sigma Software locations. So, this week we are happy to present our Lviv office. Here are some facts about it: It opened its door in December, 2014 and at the moment hosts almost a hundred IT specialists (yes, very soon there will be of us in the Lviv office) ️This is one of 2 Sigma Software offices in Ukraine built using green technologies ️It is decorated in typical colors of the company - black ️and red with the addition of natural and environmental materials ️There is a lovely moose greeting everybody entering the office ️We don’t work in open spaces — instead we have cozy rooms accommodating maximum 10 people each ️There are 3️⃣awesome swings in case you feel tired, stressed, or just want to have some fun during a working day ️Every Friday our teammates gather together for a cup of coffee ️and tasty breakfast to discuss our projects and achievements ️There is an R&D lab in the office And now a tricky question for you: How many locations does Sigma Software have in UkraineWrite your answer in comments. ️️️ #sigmasoftware #sigmasoftwarelviv #lviv #jobslviv #lvivit #itlviv #вакансіїльвів

Допис, поширений Sigma Software (@sigma_software)

Інтер'єр облаштований за шведським принципом лагом – коли нічого не замало, не забагато, а достатньо. Навколо лише приємні для ока функціональні речі.

офіс лагом IT-компанія Львів
Офіс в стилі лагом IT-компанії Sigma Software у Львові//Фото: lviv.com

Нерухомість 24 показувала, як виглядає квартира в стилі лагом від львівських дизайнерів.

Офіс оформлений у чорно-червоних кольораї із додаванням натуральних та екологічних матеріалів.

На вході співробітників та гостей зустрічає традиційний житель скандинавський країн – дерев'яний лось на ім'я Зеник.

офіс IT-компанія Львів
Офіс оформлений у червоно-чорних кольорах компанії//Фото: lviv.com

У компанії дбають про навколишнє середовище – намагаються сортувати сміття і мінімізувати використання пластику. Сам офіс збудований за принципом енергозбереження, щоб взимку не використовувати занадто багато тепла для обігріву приміщень.

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Не знайдете тут жодного традиційного для IT-компаній оупен-спейсу. Тут працюють за традиційною кабінетною системою з повагою до приватного простору кожного окремого співробітника. Максимально в одному кабінеті може працювати до 10 людей.

офіс IT-компанія Львів
Замість традиційних оупенспейсів – просторі кабінети//Фото: lviv.com

У компанії стежать, аби їхнім працівникам не бракувало кисню для активної розумової діяльності, тому повсюди чимало рослин, вазонів, а в коридорі росте справжній мох.

Львів офіс ІТ-компанія Sigma Software
На стінах росте мох, а в кабінетах багато рослин//Фото: lviv.com

Після робочого дня кабінети кварцують за допомогою спеціальних ламп, аби вбити бактерії та запобігти сезонним хворобам.

Від шведів у львівському офісі перейняли традиційну перерву на каву – фіка. Відволіктись від роботи у неформальній обстановці з менеджером можна у власному кафе компанії.

офіс ІТ-компанія фіка Львів Sigma Software
Працівники полюбляють збиратись на традиційну шведську перерву на каву//Фото: lviv.com

Також тут є окремий масажний кабінет, де один раз на рік за рахунок компанії можна пройти курс масажу, аби попередити проблеми зі спиною.

У навчальному просторі Sigma Club можна пограти в теніс чи аерохокей. А на прохання працівників тут можуть організувати заняття з йоги, фітнесу, танців чи пілатесу – достатньо, щоб назбиралось щонайменше 10 охочих.

 

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Теги: Новини нерухомості України Техно IT-бізнес Новини Техно Офісні центри Новини Львова Фотоновини
Джерело: Lviv.com
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