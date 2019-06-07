Гойдалки, мох на стінах і жодних оупенспейсів: чим дивує офіс IT-компанії у Львові
Офіс Sigma Software у Львові сподобається тим, хто любить широкий відкритий, але водночас затишний робочий простір.
Sigma Software входить у скандинавську групу компаній, яка надає послуги з розробки та спеціалізується на ІТ-консалтингу.
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Офіси компанії, крім України, також є в Польщі, Швеції, США та Австралії. Українська команда налічує понад 950 спеціалістів у Львові, Харкові, Одесі, Києві, Вінниці, Дніпрі, Сумах тощо.
Офіс IT-компанії Sigma Software у Львові//Фото: lviv.com
Чим особливий офіс у Львові?
Цей офіс Sigma Software один із двох офісів компанії в Україні, збудований з урахуванням зелених технологій.
Інтер'єр облаштований за шведським принципом лагом – коли нічого не замало, не забагато, а достатньо. Навколо лише приємні для ока функціональні речі.
Офіс в стилі лагом IT-компанії Sigma Software у Львові//Фото: lviv.com
Нерухомість 24 показувала, як виглядає квартира в стилі лагом від львівських дизайнерів.
Офіс оформлений у чорно-червоних кольораї із додаванням натуральних та екологічних матеріалів.
На вході співробітників та гостей зустрічає традиційний житель скандинавський країн – дерев'яний лось на ім'я Зеник.
Офіс оформлений у червоно-чорних кольорах компанії//Фото: lviv.com
У компанії дбають про навколишнє середовище – намагаються сортувати сміття і мінімізувати використання пластику. Сам офіс збудований за принципом енергозбереження, щоб взимку не використовувати занадто багато тепла для обігріву приміщень.
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Не знайдете тут жодного традиційного для IT-компаній оупен-спейсу. Тут працюють за традиційною кабінетною системою з повагою до приватного простору кожного окремого співробітника. Максимально в одному кабінеті може працювати до 10 людей.
Замість традиційних оупенспейсів – просторі кабінети//Фото: lviv.com
У компанії стежать, аби їхнім працівникам не бракувало кисню для активної розумової діяльності, тому повсюди чимало рослин, вазонів, а в коридорі росте справжній мох.
На стінах росте мох, а в кабінетах багато рослин//Фото: lviv.com
Після робочого дня кабінети кварцують за допомогою спеціальних ламп, аби вбити бактерії та запобігти сезонним хворобам.
Від шведів у львівському офісі перейняли традиційну перерву на каву – фіка. Відволіктись від роботи у неформальній обстановці з менеджером можна у власному кафе компанії.
Працівники полюбляють збиратись на традиційну шведську перерву на каву//Фото: lviv.com
Також тут є окремий масажний кабінет, де один раз на рік за рахунок компанії можна пройти курс масажу, аби попередити проблеми зі спиною.
У навчальному просторі Sigma Club можна пограти в теніс чи аерохокей. А на прохання працівників тут можуть організувати заняття з йоги, фітнесу, танців чи пілатесу – достатньо, щоб назбиралось щонайменше 10 охочих.