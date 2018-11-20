Гра Wolfenstein II: The New Colossus отримала підтримку нової технології NVIDIA

На фоні істотного падіння частоти кадрів в грі Battlefield V під час використання технології трасування променів, анонс нової технології від NVIDIA залишився непоміченим. Відзначимо, технологія NVIDIA Adaptive Shading (Content Adaptive Shading) покликана підвищити fps в грі Wolfenstein II: The New Colossus.

Про це повідомляє Overclockers.

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Відповідний патч став доступний напередодні, що підштовхнуло закордонних журналістів особисто з'ясувати, який приріст швидкодії обіцяє активація згаданої технології.



Частота оновлення кадрів в грі Wolfenstein II: The New Colossus до використання нової технології NVIDIA

Отже, власникам графічних карт GeForce RTX в Wolfenstein II: The New Colossus відтепер доступні три налаштування NVIDIA Adaptive Shading: якість (quality), збалансовано (balanced) і продуктивність (performance). Від них, як неважко здогадатися, буде прямо залежати "агресивність" роботи даної технології і, відповідно, число можливих артефактів.



Wolfenstein II: The New Colossus із використанням NVIDIA Adaptive Shading

Згідно з результатами тестів, активація NVIDIA Adaptive Shading дозволяє збільшити кадрову частоту в діапазоні між 3 до 9% в залежності від налаштувань. При цьому, як зазначає редакція TechReport, не було помічено будь-якого погіршення якості зображення.

У той же час журналістам з HardwareLuxx в деяких локаціях вдалося виявити артефакти, що нагадують стікаючу по стіні рідину.

Демонстрація технології NVIDIA Adaptive Shading в грі Wolfenstein II: The New Colossus – дивіться відео

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