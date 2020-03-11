Знижки в Steam до 90% на більше ніж 900 ігор

Сервіс цифрової дистрибуції Steam, судячи з усього, ніяк не втомиться радувати користувачів вигідними пропозиціями: не встигає в магазині закінчиться один розпродаж, як тут же починається інший. Зовсім недавно, наприклад, стартувала чергова акція, "Знижки на весь тиждень", в рамках якої понад 900 тайтлів помітно втратили в ціні – аж до 90%.

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Зрозуміло, перераховувати 900 уцінених ігор в рамках однієї новини ми не будемо. Всі зацікавлені можуть ознайомитися з повним переліком лотів, пройшовши за цим посиланням. Ось лише кілька найбільш цікавих пропозицій:

Надто вже поспішати з вибором і зопалу скуповувати все підряд не обов'язково – акція триватиме аж до 16 березня.

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