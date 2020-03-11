Знижки в Steam до 90% на більше ніж 900 ігор
Сервіс цифрової дистрибуції Steam, судячи з усього, ніяк не втомиться радувати користувачів вигідними пропозиціями: не встигає в магазині закінчиться один розпродаж, як тут же починається інший. Зовсім недавно, наприклад, стартувала чергова акція, "Знижки на весь тиждень", в рамках якої понад 900 тайтлів помітно втратили в ціні – аж до 90%.
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Зрозуміло, перераховувати 900 уцінених ігор в рамках однієї новини ми не будемо. Всі зацікавлені можуть ознайомитися з повним переліком лотів, пройшовши за цим посиланням. Ось лише кілька найбільш цікавих пропозицій:
- Beholder – 33 гривні (-80%)
- Beholder 2 – 91 гривня (-60%)
- Car Mechanic Simulator 2018 – 125 гривень (-55%)
- Dead by Daylight – 111 гривень (-60%)
- Deep Rock Galactic – 189 гривень (-50%)
- Homefront – 41 гривня (-85%)
- Homefront: The Revolution – 56 гривень (-85%)
- Little Big Workshop – 223 гривні (-20%)
- Painkiller Complete Pack – 189 гривень (-80%)
- Planescape: Torment Enhanced Edition – 139 гривень (-50%)
- Rocket League – 139 гривень (-50%)
- SOMA – 137 гривень (-90%)
- The Mooseman – 42 гривні (-67%)
Надто вже поспішати з вибором і зопалу скуповувати все підряд не обов'язково – акція триватиме аж до 16 березня.
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