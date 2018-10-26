Гру Metro 2033 можна отримати безкоштовно в Steam

Німецька компанія Deep Silver влаштувала так звані "вихідні видавця" в сервісі Steam. До 29 жовтня багато проектів можна придбати за дуже вигідною ціною.

Про це повідомляє Overclockers.

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Приміром гру Kingdom Come: Deliverance можна придбати зі знижкою 40%. На ігри Metro 2033 Redux та Metro Last Light Redux діє знижка 75%. А набори Homefront Collection та Dead Island Definitive Collection пропонують зі нижкою 78% та 71% відповідно. До слова, звичайну версію Metro 2033 можна назавжди додати до своєї колекції ігор абсолютно безкоштовно.

Відзначимо, дана пропозиція актуальна тільки протягом сьогоднішнього дня. Ніяких складних маніпуляцій проводити не доведеться. Просто шукаємо мітку "Зіграти Metro 2033. Free for 24 hours" на сторінці Metro 2033 і натискаємо кнопку "Грати" після чого гра буде додана в бібліотеку.

Трейлер гри Metro 2033 – дивіться відео

Metro 2033 – це в першу чергу цікава історія і неймовірне атмосферне занурення в світ вмираючої людської цивілізації, яка веде боротьбу за виживання. Це зруйнований світ згорілих ідей і надій, похмурий, гнітючий і в той же час чарівний в своїй грубій величі.