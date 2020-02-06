Хакери навчилися зламувати комп'ютери через розумні лампи: деталі

З розвитком екосистем розумного будинку, зростає й кільсть кіберзагроз для користувачів передових побутових приладів. Як виявилося, навіть за допомогою електролампи зловмисники можуть без особливих складнощів зламати домашню мережу власника такої електроніки.

Що відомо про нову уразливість

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Згідно зі звітом компанії Check Point, яка спеціалізується на питаннях кібербезпеки, під загрозою опинилися власники популярних смарт-лампочок Philips Hue. Вони підключаються до екосистем розумного будинку на базі протоколу Zigbee.

Виявлена ​​уразливість дає змогу хакерам отримати доступ до чужих комп'ютерів, використовуючи ноутбук і нескладне радіоустаткування. Доступ здійснюється через концентратор, який об'єднує різні прилади в локальну мережу.

Як зламують комп'ютер через розумні лампи – дивіться відео

Виправлення уразливості

Philips вже підтвердила наявність проблеми і випустила спеціальний патч для фірмових освітлювальних приладів. При цьому компанія за замовчуванням не оновлює прошивку розумних ламп в автоматичному режимі – користувачам необхідно активувати функцію апдейта самостійно.

Список інших пристроїв з підтримкою Zigbee – потенційно уразливих для злому – ще не опублікований.

Повідомляється, що Amazon почала внутрішнє тестування власної смарт-продукції, включаючи розумні колонки Echo. Про підготовку переходу на універсальний протокол раніше також повідомляли Google і Apple.

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