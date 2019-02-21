Хакери зламали захист гри Metro: Exodus

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Хакери зламали захист гри Metro: Exodus
Хакери зламали захист гри Metro: Exodus / Скріншот з гри

Групі хакерів CPY вдалося зламати захист Denuvo 5.6 в постапокаліптичній грі Metro: Exodus. DRM-захист у шутері зміг протрималися всього 5 днів, у той час як для злому аналогічної системи в Resident Evil 2 Remake знадобилося 6 днів.

Як повідомляє ресурс Overclockers, розробники 4A Games і видавець Deep Silver поки не прокоментували ситуацію, що склалася. Наразі невідомо, чи будуть вони видаляти Denuvo з Metro: Exodus найближчим часом або проігнорують цей факт.

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Що стосується Denuvo Software Solutions, то позиція компанії-розробника згаданого DRM-захисту залишається незмінною протягом останньої пари років. Як не раз відзначали представники компанії, Denuvo не є панацеєю від цифрового піратства, а лише покликана захистити гру на початковому етапі продажів.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри 4A Games хакери
Джерело: 24 Канал
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