Халепа із ракетою "Союз": на старті у неї влучила блискавка

Під час запуску космічного апарату Глонасс-М з російського космодрому Плесецьк виникла проблема. У ракету-носій “Союз-2.1б”, яка мала запустити корабель, влучила блискавка.

Як пише російське видання РИА-новости, про це заявив начальник космодрому Плесецьк Микола Нестечук.

При відриві ракети від стартового стола в неї вдарив розряд блискавки.

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Наслідки. На щастя, обійшлося без збоїв у роботі – вся техніка відпрацювала штатно. В результаті супутник вийшов на орбіту без відставання у часі.

Запуск ракети Союз-2.1б виконали 27 травня о 09:23 за київським часом. Космічний апарат Глонасс-М успішно вивели на орбіту.

Що відомо про аварію з ракетою "Союз? 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів вижили – вони мали відправитись на МКС, щоб замінити чинний штат. 3 грудня відбувся повторний запуск, і корабель з компандою на борту успішно дістався МКС.

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