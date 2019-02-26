Характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 з’явились у мережі

Восени 2018 Samsung представила свій флагманський смартфон Galaxy Note 9. Та вже зараз південнокорейський виробник активно працює над створенням його наступника – ймовірно, він отримає назву Galaxy Note 10.

Як пише Sammobile, зараз існують чутки про можливий ребрендинг лінійки Galaxy Note. Майбутня новинка отримала модельний номер SM-N975.

Зазвичай, цей ряд закінчується цифрою "0". Тут ми бачимо "5", що може свідчити про підтримку 5G.

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Що ще відомо. Новинка може отримати більший дисплей (у Galaxy Note 9 діагональ становить 6,4 дюйма) . Також для фронтальної камери застосують рішення Infinity-O, тобто її заховають у так званій "дірці" в екрані. Це дасть змогу збільшити робочу площу екрану смартфона.

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