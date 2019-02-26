Характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 з’явились у мережі

232 Читать новость на русском
Минулорічний флагман Samsung Galaxy Note 9
Минулорічний флагман Samsung Galaxy Note 9 / expertreviews.co.uk

Восени 2018 Samsung представила свій флагманський смартфон Galaxy Note 9. Та вже зараз південнокорейський виробник активно працює над створенням його наступника – ймовірно, він отримає назву Galaxy Note 10.

Як пише Sammobile, зараз існують чутки про можливий ребрендинг лінійки Galaxy Note. Майбутня новинка отримала модельний номер SM-N975.

Зазвичай, цей ряд закінчується цифрою "0". Тут ми бачимо "5", що може свідчити про підтримку 5G.

Читайте також:  Партії на всіх не вистачить: українці активно розкуповують смартфон Samsung Galaxy S10

Що ще відомо. Новинка може отримати більший дисплей (у Galaxy Note 9 діагональ становить 6,4 дюйма) . Також для фронтальної камери застосують рішення Infinity-O, тобто її заховають у так званій "дірці" в екрані. Це дасть змогу збільшити робочу площу екрану смартфона.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
В мережі з'явилася петиція за участь MARUV у Євробаченні-2019
сьогодні
2703
Теги: Техно Samsung Новини Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1008
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2583
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1029
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
685
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук