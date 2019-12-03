Хороші чутки: iPhone 2020 може мати у комплекті бездротові AirPods

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iPhone 2020 може мати в комплекті AirPods / stereo-news.com

Компанія Apple вже в наступному році буде доукомплектовувати майбутню новинку – iPhone 2020 – своїми фірмовими бездротовими навушниками AirPods.

Про це заявляє видання DigiTimes, посилаючись на власні джерела, які ЗМІ не називає. Про це пише gizmochina.com.

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Як пише видання, такі виробники смартфонів, як Apple, Samsung і Xiaomi, планують в наступному році комплектувати свої нові моделі флагманських смартфонів бездротовими навушниками.

Чи варто вірити

Що стосується саме Apple, то така інформація викликає певний сумнів, адже навіть перше покоління Apple AirPods коштує 160 доларів (4 тисячі гривень) на офіційному сайті компанії.

Тож виглядає трохи наївно сподіватись, що корпорація розщедриться на такий дорогий ґаджет у комплектації нового iPhone.

З іншого боку, продажі нових iPhone постійно знижуються. Так. Найпопулярнішою моделлю iPhone є найбюджетній смартфон у лінійці 2018 – iPhone Xr. Тож навушники можуть покращити цю ситуацію щодо продажу флагманів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно iPhone Apple Ґаджети
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