Huawei оголосила дату презентації нового процесора Kirin 990

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Huawei оголосила дату презентації нового процесора Kirin 990
Huawei оголосила дату презентації нового процесора Kirin 990 / The Sun Nigeria

У другому півріччі компанія Huawei запланувала щонайменше дві гучні події: реліз процесора нового покоління Kirin 990 та флагманської лінійки смартфонів Huawei Mate 30. Китайський виробник вже встиг визначитися із датою презентації нового процесора та смартфонів.

Дата презентації. На міжнародній технологічній виставці IFA 2019 відбудеться перший анонс компанії: китайці представлять флагманський процесор Kirin 990 вже 6 вересня.

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Що відомо про новий процесор? Kirin 990 буде побудований за 7-нанометровим техпроцесомTSMC з використанням фотолітографії в глибокому ультрафіолеті.


Коли представлять Kirin 990

Очікується поліпшення енергоспоживання і продуктивності в порівнянні з Kirin 980, але головною зміною може стати інтеграція 5G-модему безпосередньо в чіпсет.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Huawei Новинки IFA 2019
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