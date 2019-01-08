Huawei розробила додаток, який допоможе сліпим дізнатися про емоції співрозмовника

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Huawei розробила додаток, який допоможе сліпим дізнатися про емоції співрозмовника
Huawei розробила додаток, який допоможе сліпим дізнатися про емоції співрозмовника / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei розробила додаток для смартфона, який здатний розпізнавати емоції людини та відтворювати відповідні їм звуки. Розробники вважають, що ця розробка допоможе людям із вадами зору краще розуміти емоції співрозмовників.

Про це повідомляє New Atlas.

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Розробники з Huawei створили додаток Facing Emotions, який здатний розпізнавати емоції людей перед камерою смартфона і повідомляти про них користувачеві зручним способом. Під час роботи програми смартфон можна тримати в руках або помістити в спеціальний чохол. Додаток використовує камери на задній панелі смартфона і розпізнає з їх допомогою емоції по міміці на обличчі. Розробники навчили алгоритм розпізнавати сім типів емоцій: щастя, здивування, печаль, страх, гнів, презирство і огиду.

Facing Emotions
Інтерфейс додатку Facing Emotions

Після розпізнавання міміки додаток відтворює відповідний їй звук, а також відображає на екрані модель особи з такою емоцією. При цьому зображення на екрані відображається жовтим і чорним кольором, завдяки чому його контраст підвищується і його легше побачити людям зі слабким зором.

Додаток опублікували в магазині Google Play, але він доступний тільки для смартфона Huawei Mate 20 Pro. Компанія стверджує, що це обумовлено використаним в ньому процесором. Варто відзначити, що процесор HiSilicon Kirin 980 встановлений ще в п'яти моделях смартфонів, проте на них програма наразі не працює.

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Теги: Техно Huawei Інтернет Додатки
Джерело: Техно
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