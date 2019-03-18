Ігровий смартфон Nubia Red Magic 3 отримає вагому перевагу над конкурентами: деталі

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Nubia Red Magic
Nubia Red Magic / Фото з вільних джерел

Генеральний директор бренду Nubia Ні Фей розкрив подробиці щодо третього покоління ігрового смартфона Red Devil (або Red Magic). За його словами, новинка отримає систему активного охолодження.

Як повідомляє Gizchina, подібне рішення вже було застосовано в ASUS ROG Phone, але там кулер підключався окремо, тоді як в Red Devil 3 він буде вбудований в корпус.

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Побоювання. Користувачі висловили побоювання, що використання кулера всередині смартфона призведе до збільшення його товщини і зменшення ємності акумулятора. Глава Nubia у відповідь на це заявив, що Red Devil 3 буде тонше попередника, а ємність акумулятора при цьому тільки зросте.

Попередня система охолодження. Нагадаємо, що в Red Devil перших двох поколінь компанія використовувала комбіновану систему охолодження з застосуванням мідних трубок, заповнених спеціальною рідиною, і отворів в корпусі для циркуляції повітря.

Nubia
Патент нової системи охолодження від Nubia

За запевненням виробника, таке рішення дозволяє знизити температуру процесора на 13,2 градуса, підвищуючи тим самим його продуктивність на 70%. А у новому ґаджеті охолодження буде ще ефективніше.

Нова система охолодження. Для Red Devil 3 розробили систему з повітряним і рідинним охолодженням, яка займає дуже мало місця всередині корпусу. Nubia збирається використовувати технологію векторного управління, щоб кулер працював плавно, швидше і з меншим рівнем шуму.


Nubia Red Magic 3 першим в світі отримає активну систему охолодження

Компанія також має намір застосувати турбіну для виведення більшого обсягу повітря в меншому просторі, поліпшивши тим самим розсіювання тепла. Все це доповнять трубки з рідинним охолодженням.

Характеристики та дата виходу. Щоправда терміни виходу і характеристики Red Devil 3 поки не розголошуються.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ігри Nubia
Джерело: 24 Канал
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