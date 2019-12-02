Ілон Маск назвав несподівану перевагу Cybertruck

Низький коефіцієнт аеродинамічного опору – важлива перевага електропікапа Tesla. Маск стверджує, що якщо інженери постараються, цей показник буде на рівні легкових автомобілів і набагато нижчим, ніж у будь-якого пікапа.

Через 10 днів з моменту презентації пікапа Tesla суперечки про дизайн автомобіля не вщухають. Тим часом у таких рубаних лаконічних форм знайшли ще одну перевагу – відмінну аеродинаміку, зазначає Elektrek.

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Ілон Маск підтвердив, що інженери постараються перетворити незвичний дизайн в одну з найважливіших переваг. Для електрокарів вигода проста: чим нижчим є коефіцієнт аеродинамічного опору, тим більшою є дистанція ходу на одній зарядці.

Проведені дослідження

Аеродинаміку і коефіцієнт лобового опору Cybertruck досліджував авіаційний інженер Джастін Мартін. Він оголосив, що незвична рубана форма кузова виявилася несподівано ефективною, але при цьому відмовився наводити цифри, посилаючись на те, що у нього недостатньо даних. Наприклад, в своїх розрахунках він зовсім не враховував колеса, а також дзеркала – серйозні джерела додаткового опору.

Пост Мартіна мав великий резонанс, і в підсумку в ході обговорення голова Tesla Ілон Маск назвав цільову цифру коефіцієнта лобового опору – 0,3. Вона досяжна, якщо інженери "докладуть усіх можливих зусиль". Ця цифра є набагато нижчою, ніж у пікапів-конкурентів, для яких типові значення лежать в районі 0,37-0,39.



Розрахунки коефіцієнту лобового опору нового Cybertruck

Кілька сотих здаються незначною величиною, але це не так. Коефіцієнт лобового опору в районі 0,3, скоріше, характерний для спортивних автомобілів на кшталт Chevrolet Corvette.

Якщо Tesla і справді вдасться досягти заявленої керівником цифри, оснастивши пікап бамперами і дзеркалами, спірний дизайн доведеться визнати вельми далекоглядним.