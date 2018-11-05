Ілон Маск опублікував відео з підземного тунелю під Лос-Анджелесом

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Маск продемнстрував тунель під Лос-Анджелесом
Маск продемнстрував тунель під Лос-Анджелесом / Фото з відкритих джерел

Бізнесмен Ілон Маск продемонстрував відео з підземного тунелю під Лос-Анджелесом, задуманого ним, як альтернатива наземному транспорту та метро.

Про це винахідник та бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Подолав весь тунель Boring Co (компанія, створена Маском для будівництва тунелю – 24 Канал) під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго,
– написав Маск.

Раніше Ілон Маск повідомляв, що відкриття тунелю заплановано на 10 грудня 2018 року.

Що таке The Boring Company?Ілон Маск створив компанію у грудні 2016 року. У січні 2017 року компанія придбала бур і почала будувати тунель в рамках проекту зі створення мережі, мета якої в перспективі охопити весь Лос-Анджелес. У червні 2018 року компанія закінчила прокладку і будівництво ділянки протяжністю понад 4,3 кілометра. Пріоритет у використанні після введенні в дію тунелю, за словами Маска, буде надано пішоходам та велосипедистам. При цьому після завершення пільгового періоду вартість проїзду в системі буде нижчою за ціну автобусного квитка.

Теги: Техно Інтернет Ілон Маск Новини США
Джерело: 24 Канал
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