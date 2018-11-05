Ілон Маск опублікував відео з підземного тунелю під Лос-Анджелесом

Бізнесмен Ілон Маск продемонстрував відео з підземного тунелю під Лос-Анджелесом, задуманого ним, як альтернатива наземному транспорту та метро.

Про це винахідник та бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Коли запустять першу капсулу Hyperloop: Ілон Маск назвав точну дату

Подолав весь тунель Boring Co (компанія, створена Маском для будівництва тунелю – 24 Канал) під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго,

– написав Маск.

Раніше Ілон Маск повідомляв, що відкриття тунелю заплановано на 10 грудня 2018 року.

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional. — Elon Musk (@elonmusk) 3 листопада 2018 р.

Що таке The Boring Company?Ілон Маск створив компанію у грудні 2016 року. У січні 2017 року компанія придбала бур і почала будувати тунель в рамках проекту зі створення мережі, мета якої в перспективі охопити весь Лос-Анджелес. У червні 2018 року компанія закінчила прокладку і будівництво ділянки протяжністю понад 4,3 кілометра. Пріоритет у використанні після введенні в дію тунелю, за словами Маска, буде надано пішоходам та велосипедистам. При цьому після завершення пільгового періоду вартість проїзду в системі буде нижчою за ціну автобусного квитка.