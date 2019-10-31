Ілон Маск змінив ім’я у Twitter: що трапилось

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Маск став Treelon
Маск став Treelon / Скріншот

Американський мільярдер Ілон Маск змінив свій нік на офіційній сторінці у Twitter. Зараз його можна знайти за ім’ям Treelon. Таким чином мільйонер вирішив долучитись екокампанії Teamtrees.

Окрім цього, Маск перевів на кошт організації мільйон доларів. Цікаво, ще серед першої десятки найбільших спонсорів акції можна побачити користувача, що перевів 50 001 доларів і підписав свій нік Ukraine.

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Що відомо про акцію Teamtrees? Головна мета цієї кампанії – посадити 20 мільйонів дерев. Акцію започаткував американський You Tube-блогер Mr. Beast після того, як набрав 20 мільйонів підписників.

Ілон Маск змінив ім’я у Twitter

Новий нікнейм Маска

Тож він вирішив це відзначити, запустивши благородну кампанію. Він запустив збір 20 мільйонів доларів для того, щоб посадити на них таку ж кількість дерев. Дерева планують висадити до початку 2020 року, тобто за трохи більше ніж два місяці. До акції вже долучились багато інших топ-блогерів.

Teamtrees

Серед донорів – користувач Ukraine

Наразі кампанія зібрала понад 8 мільйонів доларів.

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Теги: Twitter Екологія Техно Новини Техно Інтернет Ілон Маск
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