Intel Core i9-9900KF: новий процесор "засвітився" на сторінках онлайн-магазину

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Intel Core i9-9900KF: ціна
Intel Core i9-9900KF: ціна / Wccftech

Нещодавно в мережі з’явилась інформація щодо намірів Intel поповнити асортимент процесорів Core 9000 серії новими моделями із суфіксом F. А тепер один із таких процесорів помітили на сторінках фінського онлайн-магазину.

Про це повідомляє Overclockers.

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За наявними даними, нові процесори отримають деактивоване графічне ядро, що обмежує галузь використання Intel Core i9-9000KF системами із дискретним відеоадаптером.

Відзначимо, Intel Core i9-9900KF має конструктивне виконання LGA1151, функціонує на номінальній частоті 3,6 ГГц і пропонується рітейлером за ціною 590,9 євро (близько 18 126 гривень). Його найближчий родич – Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоків, 3,6 / 5 ГГц), який володіє графічним ядром UHD Graphics 630, оцінюється трохи дорожче – в 592,3 євро (близько 18 169 гривень).

Intel Core i9-9900KF
Ціна Intel Core i9-9900KF

Ймовірно, на перший чіп вказана попередня ціна, і в кінцевому підсумку він виявиться помітно дешевше знайомого аналога.

Головною причиною, що змусила Intel вдатися до випуску процесорів F-серії з деактивованим відеоядром, є дефіцит виробничих ліній для 14-нм продуктів. Завдяки цьому кроку чіпмейкер зможе реалізувати запаси CPU з дефектною графікою, знизивши при цьому брак чіпів Coffee Lake на роздрібному ринку (для самостійної збірки ПК).

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Теги: Ціни Техно Ґаджети Процесори Intel
Джерело: Техно
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