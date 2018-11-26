Intel може представити нову лінійку процесорів Comet Lake-S на чолі з 10-ядерним CPU

192 Читать новость на русском
Intel Comet Lake-S: що відомо про нову лінійку процесорів
Intel Comet Lake-S: що відомо про нову лінійку процесорів / Фото з вільних джерел

Корпорація Intel наступного року може представити нові процесори для масової настільної платформи сімейства Comet Lake-S. До слова, очолить нову лінійку 10-ядерний CPU.

Про це повідомляє WCCFTech.

Читайте також: Qualcomm оголосила дату презентації нового процесора Snapdragon 8150

Однією з ключових особливостей процесорів Intel Comet Lake-S стане наявність двох кільцевих шин. Справедливо зазначити, що для десяти ядер досить було б і однією, але завдяки такому кроку в нових CPU вдасться ще більше знизити затримки при обміні даними між ядрами, додатково збільшивши перевагу над рішеннями конкурента.

При випуску нового сімейства процесорів Intel буде використовувати покращений 14-нанометровий техпроцес, що буде відображено в тепловиділенні 10-ядерного флагмана. Наприклад, вже зараз охолодження 8-ядерного Core i9-9900K є непростим завданням, і два додаткових ядра тільки погіршать ситуацію.


Дорожня карта Intel

Втім, щоб "вписатися" в необхідний рівень TDP інженери Intel можуть знизити номінальну частоту нового CPU, залишивши швидкості boost-режиму на високому рівні.

До слова, рекомендована вартість 10-ядерного Intel Comet Lake-S, ймовірно, наблизиться до позначки в 600 доларів (близько 16 900 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Процесори Ціни Intel
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
834
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2334
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8845
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1475
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1853
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
1099
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук