Intel може представити нову лінійку процесорів Comet Lake-S на чолі з 10-ядерним CPU

Корпорація Intel наступного року може представити нові процесори для масової настільної платформи сімейства Comet Lake-S. До слова, очолить нову лінійку 10-ядерний CPU.

Про це повідомляє WCCFTech.

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Однією з ключових особливостей процесорів Intel Comet Lake-S стане наявність двох кільцевих шин. Справедливо зазначити, що для десяти ядер досить було б і однією, але завдяки такому кроку в нових CPU вдасться ще більше знизити затримки при обміні даними між ядрами, додатково збільшивши перевагу над рішеннями конкурента.

При випуску нового сімейства процесорів Intel буде використовувати покращений 14-нанометровий техпроцес, що буде відображено в тепловиділенні 10-ядерного флагмана. Наприклад, вже зараз охолодження 8-ядерного Core i9-9900K є непростим завданням, і два додаткових ядра тільки погіршать ситуацію.



Дорожня карта Intel

Втім, щоб "вписатися" в необхідний рівень TDP інженери Intel можуть знизити номінальну частоту нового CPU, залишивши швидкості boost-режиму на високому рівні.

До слова, рекомендована вартість 10-ядерного Intel Comet Lake-S, ймовірно, наблизиться до позначки в 600 доларів (близько 16 900 гривень).

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