Intel розкрила деталі про лінійку процесорів Coffee Lake-H Refresh

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Intel Coffee Lake-H Refresh: які процесори представить компанія
Intel Coffee Lake-H Refresh: які процесори представить компанія / Wccftech

Нещодавно в мережі з'явилася інформація щодо намірів компанії Intel випустити 8-ядерний процесор Core i9-9980HK, який призначений для використання в high-end ноутбуках. Цей CPU належить до лінійки Coffee Lake-H Refresh, яка нещодавно засвітилася в офіційних документах "синіх".

За даними сайту Tom's Hardware, флагманом нової лінійки мобільних процесорів стане Intel Core i9-9980HK, який отримав розблокований множник. На сходинку нижче розташувався Core i9-9980H, який так само має 16 МБ кеш-пам'яті третього рівня, однак не підтримує оверклокінг і отримав на 200 МГц меншу граничну частоту Turbo Boost.

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У число дебютантів також увійшли 6-ядерні моделі Core i7-9850H та Core i7-9750H, які обладнані 12 МБ кешу третього рівня, а також 4-ядерні рішення Core i5-9400H та Core i5-9300H з 8 МБ кеш-пам'яті L3.

Intel Coffee Lake-H Refresh
Характеристики процесорів Intel Coffee Lake-H Refresh

До складу всіх перерахованих вище CPU входить двоканальний контролер пам'яті DDR4-2666 і відеоядро Intel UHD Graphics 630. Штатний TDP новинок не вказано, але, як правило, у чіпів H-серії він дорівнює 45 Вт.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
Джерело: 24 Канал
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