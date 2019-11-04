Інженери навчилися друкувати дисплеї на 3D-принтері

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Інженери навчилися друкувати дисплеї на 3D-принтері
Інженери навчилися друкувати дисплеї на 3D-принтері / unsplash

Доки технологічні гіганти конкурують у спробах поліпшити технології сучасних дисплеїв, корейські інженери навчилися друкувати OLED-екрани на 3D-принтері. Переваги такого способу виробництва у можливості створювати дисплеї не лише будь-якого розміру, але й форми.

Особливості розробки. Головною фішкою технології стане друк OLED-екранів довільної форми. Як приклад наводяться надруковані панелі в формі склянки, лампочки і навіть кисті руки, повідомляє Wiley Online Library.

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Після того як екрани будуть надруковані за допомогою 3D-принтера, їх можна використовувати для створення кольорових дисплеїв смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої техніки.

 

 

Переваги розробки. Дослідники з корейського університету Йонсе не стали приховувати свої напрацювання, виклавши їх у відкритий доступ з метою знизити вартість сучасних ґаджетів для кінцевого користувача та спростити їх виробництво.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розробки
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