Інженери розробили принтер для друку на електронному папері

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Інженери розробили принтер для друку на електронному папері
Інженери розробили принтер для друку на електронному папері / Фото з вільних джерел

Компанія E Ink Holdings анонсувала технологію JustPrintIt, яка призначена для багаторазового друку на цифрових екранах. Як папір для спеціального принтера використовуватиму дисплеї на основі електронних чорнил і такий документ не можливо сфальсифікувати.

Особливості принтера. Як повідомляється на офіційному сайті компанії, електронний папір ePaper являє собою компактний цифровий дисплей розміром з банківську карту, що не містить розумної електроніки.

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За допомогою спеціального принтера з підтримкою JustPrintIt на нього можна багаторазово наносити різні зображення. Термін служби такого носія складає близько 1000 циклів "друку".

Безпека. На відміну від смартфонів і планшетів, цифровий запис не можна зламати: оновити зображення можна тільки за допомогою фірмового обладнання, а електронних компонентів або програмного забезпечення такий дисплей не містить.

Як парцює принтер JustPrintIt – дивіться відео

У перспективі електронний папір з можливістю друку може знайти застосування в якості документів для ідентифікації, транспортних або подарункових карт багаторазового використання.

Дата офіційної презентації. Новинку представлять на технологічній виставці Touch Taiwan 28 серпня.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Розробки
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