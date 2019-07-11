Інженери зіграли в пінг-понг робопсом: кумедне відео

Під час випробування мініатюрного робота SpaceBok інженери вирішили зіграти робопсом у пінг-понг. Однак такий цікавий хід виявився частиною експерименту.

Як повідомляє Business Insider, робот SpaceBok створювався для швидкого пересування по нерівній поверхні.

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Дослідники встановили SpaceBok збоку на вільно плаваючу платформу, щоб імітувати середовище невагомості в двох вимірах.

Що таке SpaceBok? Це невеликий робот, який вчиться стрибати і долати складні перешкоди. В майбутньому на його основі створять марсоходи, які більше не будуть провалюватися колесами в ущелини.

Випробування робота SpaceBok – дивіться відео

Для чого проводилось дослідження? Ідея проекту полягала в тому, щоб змінити сучасний підхід до дослідження космічних тіл, таких як Місяць або Марс. Інженери сподіваються, що майбутні покоління роверів отримають покращені колеса, які часто застряють в нерівностях і тріщинах.

Ймовірно, звичайні колеса замінять чимось подібним на ноги, дадуть змогу роверу підстрибувати, щоб ефективно долати перешкоди.

Наш експеримент ставив собі за мету з'ясувати, який спосіб переміщення буде найбільш актуальним в умовах низької гравітації, наприклад на Місяці,

– зауважив один з авторів проекту Хендрік Колвенбах.

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