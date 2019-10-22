Як виглядатиме iPhone 12 Pro Max: з’явились зображення

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iPhone 12 Pro Max концепт – як буде виглядати і коли вийде
iPhone 12 Pro Max: фото / igeekphone.com

Відомий інсайдер Хасан Каймак показав як може виглядати майбутня топова новинка від Apple – iPhone 12 Pro Max. Також він розповів кілька цікавих деталей про смартфон.

Інсайдер оприлюднив кілька зображень iPhone 12 Pro Max, згенерованих на комп'ютері. На знімках показана тривимірна модель смартфона, передає igeekphone.com.

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Що ще відомо? Новинка мало чим буде відрізнятися від iPhone 11 Pro Max. В модулі основної камери має з’явитись додатковий модуль ToF.

А от на лицьовій панелі відбудуться більш суттєві зміни – Apple нарешті відмовиться від "моноброви". Щоправда, де розмістять фронтальну камеру – поки не зрозуміло. Можливо використають технологію з висувною камерою.

iPhone 12 Pro Max

Сподіваємось виріз справді зникне

Також є інформація, що майбутня новинка отримає новий фірмовий процесор Apple A14 у парі з 8 ГБ оперативної та терабайтом флеш-пам'яті. Ще оди цікавий момент, що смартфон може отримати рекордно велику батарею ємністю 6000 мАг.

iPhone 12 Pro Max

Так може виглядати iPhone 12 Pro Max

Раніше інсайдери повідомляли, що у 2020 році Apple випустить одразу 5 моделей iPhone. Серед них довгоочікуваний бюджетник iPhone SE 2.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone
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