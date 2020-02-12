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Як знімають флагманські смартфони Samsung Galaxy S20: відео

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Samsung Galaxy S20: можливості камери / Gizchina.com

Практично одразу після анонсу лінійки смартфонів Samsung Galaxy S20 виробник опублікував два нових ролика, які присвячені новим пристроям. Офіційні відео наглядно демонструють можливості камер смартфонів.

Новий режим зйомки фото

Цікаво: Samsung офіційно представила флагманську лінійку смартфонів Galaxy S20

Особливу увагу вендор приділив режиму Single Take, який дає змогу вибрати оптимальні кадри з 10-секундного запису з використанням ширококутної оптики.

Функція використовує кілька камер одночасно для зйомки до десяти фотографій і чотирьох відеороликів, після чого отриманий матеріал можна відредагувати із застосуванням різних ефектів, щоб вибрати оптимальний знімок для збереження.

Новий режим в смартфонах Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

Зйомка відео

Після запису відео з роздільною здатністю 8К користувачам доступний перегляд ролика з можливістю збереження кожного кадру у вигляді окремих фотографій. Отриманий контент можна відразу відтворити на сумісних телевізорах Samsung за допомогою бездротового підключення.

Зйомка відео на камеру Samsung Galaxy S20 – дивіться ролик

При цьому підтримка 5G, за заявою виробника, забезпечує можливість швидко поділитися навіть "важкими" відеофайлами з великою роздільною здатністю.

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Смартфони
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