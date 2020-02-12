Як знімають флагманські смартфони Samsung Galaxy S20: відео

Практично одразу після анонсу лінійки смартфонів Samsung Galaxy S20 виробник опублікував два нових ролика, які присвячені новим пристроям. Офіційні відео наглядно демонструють можливості камер смартфонів.

Новий режим зйомки фото

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Особливу увагу вендор приділив режиму Single Take, який дає змогу вибрати оптимальні кадри з 10-секундного запису з використанням ширококутної оптики.

Функція використовує кілька камер одночасно для зйомки до десяти фотографій і чотирьох відеороликів, після чого отриманий матеріал можна відредагувати із застосуванням різних ефектів, щоб вибрати оптимальний знімок для збереження.

Новий режим в смартфонах Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

Зйомка відео

Після запису відео з роздільною здатністю 8К користувачам доступний перегляд ролика з можливістю збереження кожного кадру у вигляді окремих фотографій. Отриманий контент можна відразу відтворити на сумісних телевізорах Samsung за допомогою бездротового підключення.

Зйомка відео на камеру Samsung Galaxy S20 – дивіться ролик

При цьому підтримка 5G, за заявою виробника, забезпечує можливість швидко поділитися навіть "важкими" відеофайлами з великою роздільною здатністю.

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