Коли iPhone отримає підтримку 5G

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Коли iPhone отримає підтримку 5G
Коли iPhone отримає підтримку 5G / luxfon.com

Поки китайські компанії додають у нові флагмани модуль для підтримки 5G, нові iPhone. Не повідомляла Apple також інформацію про те, коли ж iPhone таки отримають підтримку 5G.

Та ця інформація просочилась у ЗМІ.

Як пише Engadget, перший iPhone з підтримкою 5G випустять аж у 2020 році.

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Згідно із повідомленням джерел, компанія збирається використовувати модем Intel 8161 в лінійці своїх смартфонів 2020 року.

Наразі Apple працює з модемом Intel 8060, проте вже зіткнулася з проблемами розсіювання тепла, що викликає перегрів і призводить до швидкої розрядки акумулятора.

Також є чутки, що Apple веде переговори з MediaTek про поставку 5G модемів, але це тільки резервний план, якщо Intel не вирішить проблеми зі своїми модемами.

В самій компанії відмовилася коментувати цю інформацію.

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Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: Техно
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