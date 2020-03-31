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Компанія зв'язку OneWeb збанкрутувала через коронавірус

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Ілюстративне фото / technote

З початку року OneWeb вела переговори про отримання додаткового фінансування, проте процес був заблокований через спалах коронавірусу 27 березня OneWeb подала до суду у справах банкрутства Південного округу штату Нью-Йорк заяву про свою фінансову неспроможність.

У прес-службі компанії пояснили, що мають намір використати процедуру банкрутства для продажу свого бізнесу з метою максимізації своєї вартості.

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OneWeb не встигла залучити додаткове фінансування

З початку року компанія-стартап вела переговори про залучення додаткового фінансування, проте процес був заблокований через спалах коронавірусу, що спричинило за собою рішення визнати банкрутство. Більшість співробітників компанії будуть звільнені, точне число тих, хто втратить роботу, не називається.

На момент подачі заяви в космос запущені 74 супутника постачальника інтернет-зв'язку. За даними самої компанії, велася підготовка до розгортання першої регіональної мережі вже до кінця року. Процес покриття всієї планети зайняв би ще кілька років.

Супутники для OneWeb розробляла компанія Airbus, кожен вагою 147,7 кг. Вони розташовувалися на висоті 1200 км над Землею. Час життя супутника – близько 5 років, після чого його б "списували": супутник повинен був згоріти в атмосфері Землі при поверненні.

OneWeb у червні 2015 року уклала з "Роскосмосом" контракт на суму 1 мільярда доларів. В рамках угоди планувалося здійснити запуск 21 ракети-носія сімейства "Союз", які доставили б на орбіту близько 670 космічних апаратів системи OneWeb.

Що відомо про компанію OneWeb?Стартап займався розробкою сузір'я супутників для забезпечення широкосмугового (високошвидкісного) інтернет-зв'язку, яке планували запустити на кругову навколоземну орбіту. До підйому було заплановано 648 сателітів, що мали повноцінно розпочати роботу у 2021 році. Наразі подальша доля компанії невідома.

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Теги: Новини Техно Техно Космос
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