Користувачам iPhone дозволити судитись із Apple

Ще у 2011 році кілька користувачів iPhone подали позов проти компанії Apple. Та у компанії заявили, що вони не мають права судитись з виробником. Тепер вони отримали підтримку Верховного суду США.

Як пише видання CNN, власники iPhone звинуватили компанію в монопольному становищі на ринку.

Деталі позову. Користувачі смартфонів від Apple заявили, що компанія отримує 30% з продажу додатків. Це призводить до того, що розробники мобільних додатків завищують ціни на свою продукцію.

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При цьому компанія не дає змогу користувачам завантажувати додатки звідкись ще, крім власного магазину App Store.

Реакція Apple. Компанія виступила із позицією, що користувачі просто не мають права судитися з компанією, адже вона є лише посередником у цьому ланцюжку.

Що вирішив суд? Верховний суд США прийняв рішення не підтримати позицію Apple. Тож таким чином узаконив право користувачів подавати до суду на компанію.

Один із суддів, які приймали рішення, зазначив, що "продавці демонструють незаконну і антиконкурентною поведінкою, яке шкодить користувачам". Він також додав, що користувачі повинні мати право закликати бізнес до відповідальності.

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