5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують

Ми добре знаємо китайську корпорацію Xiaomi, як виробника бюджетних смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів. Однак, корпорація презентує значно ширше коло продукції, і почувши про деякі речі – ви будете здивовані, що їхнім виробництвом займалась саме Xiaomi.

Відро для сміття

Здавалась би, що компанія, яка прославилась виробництвом смартфонів, має до побутових відходів. Однак, Xiaomi справді має таку продукцію. Нещодавно вона представила смітник, який має деякі розумні функції.

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Зокрема, відро Topnaw Smart Trash Can може відчинити кришку, коли користувач проведе над нею рукою. Також пристрій має вбудовану підсвітку.

Topnaw Smart Trash Can реагує на рух

Ще одна дуже корисна функція відра – автоматична заміна пакета. Користувачеві потрібно натиснути на кнопку і пристрій сам замінить повний мішок на новий.

Topnaw Smart Trash Can має акумулятор і може працювати на одному заряді до 35 днів. Об'єм ємності для сміття становить 15.5 літра. Коштує пристрій 199 юанів – це близько 30 доларів, або 800 гривень.

Кришка для унітазу

Ще одна доволі дивна річ від Xiaomi, яка все ж знайде свого споживача, – це кришка для унітазу Tinymu Smart Toilet Seat, яка теж виконує розумні функції. Так, пристрій може підтримувати теплим сидіння протягом цілого дня, або ж можна власноруч налаштувати цю функцію у додатку для смартфона. Так можна встановити певний графік, коли кришка повинна бути підігріта.

Кришка синхронізується зі фітнес-браслетом

Якщо користувач має фітнес-браслет від Xiaomi, то сидіння може нагріватись автоматично, коли людина з браслетом наближається.

Окрім того, кришка має функції ополіскування, що працюють в різних режимах. Ну і ще одна цікава функція, для тих, хто проводить на унітазі занадто багато часу – звуковий динамік, який почне видавати звук, коли людина сидить на унітазі більше півгодини, або довше за той проміжок, який налаштує користувач.

Ціна такого гаджета не маленька – 190 доларів або майже 5 тисяч гривень.

Диван

Якщо ви думаєте, що мовиться про якісь "розумні" меблі, то маю вас засмутити – це звичайнісінький диван. Ну хіба що він більш мобільний, ніж аналоги, тобто його збирають з окремих блоків. Завдяки цьому диван зручніше розмістити у приміщенні.

Диван від Xiaomi

Сидіння має ширину 60 см, що має бути достатнім для того, щоб не тільки сидіти, а й лежати.

Базова одномісна модель, яка більше схожа на крісло, коштує 150 доларів (3900 гривень). При цьому цю модель можна розширити до двомісної або тримісної. Максимальна конфігурація обійдеться користувачам у 540 доларів (14 500 гривень).

Сушарка для одягу

Цю річ теж не можна охарактеризувати як "розумну" чи автоматизовану. Це звичайнісінька сушарка для білизни під назвою 17Pin.

Конструкція цієї сушарки дуже проста, тож її легко може змонтувати сам користувач. У складеному стані сушарка має всього 6,5 см. Вона розрахована на утримання білизни загальною масою до 40кг.

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Вартість сушарки в Китаї 99 юанів (400 гривень) за довжину 62см і 129 юанів (500 гривень) за довжину 101 см.

Сушарка для одягу дуже компактна

Штопор

І ця річ не має якихось особливих смарт-функцій, але процес відкорковування пляшки цей штопор робить значно простішим. Цей акумуляторний штопор Xiaomi Electric Wine Opener має дві кнопки для регулювання напряму руху гвинтового стержня та світлодіодний індикатор.

Ви просто одягаєте коркотяг на пляшку і він сам відкриває її з 6 секунд. На одному заряді акумулятора пристрій може відкрити 70 пляшок.

Коштує новинка 15 доларів – це близько 400 гривень.

Штопор відкриє пляшку за 6 секунд

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