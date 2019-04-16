Легендарна гра Mortal Kombat 11 не з’явиться в Україні: у чому причина

Нова частина культової гри Mortal Kombat не буде продаватись в Україні. Нещодавно доступ до гри зняли з прилавків цифрових магазинів Steam і PSN в Україні.

Як пише PlayUa, цю інформацію підтвердили у підтримці Sony.

У чому річ. Як пояснили у виробника, гра не з’явиться в Україні у зв’язку з "дотриманням місцевих законів". Про які саме закони йдеться у компанії не уточнили.

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При цьому геймери припускають, що причиною може бути костюм героїні Скарлет, який містить радянську символіку. Як відомо, в Україні заборонено використання атрибутики з поєднанням серпа, молота або п'ятикутної зірки.



Проблема в українському законодавстві

Як викручувались інші розробники. Це вже не вперше якийсь із персонажів ігор суперечить законодавству конкретної країни. Так, компанія Valve змінила дизайн персонажів Dota 2 аби не порушувати законів Китаю. В Німеччині з гри Wolfenstein прибрали нацистську символіку і вуса Гітлера, щоб відповідати закону.

Однак, поки Sony не планує вирізати Скарлет. Тож українці залишаться без продовження Mortal Kombat. Тим гравцям, які вже зробили попереднє замовлення на гру, обіцяють повернути кошти.



Можливо, причина у цьому костюмі

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