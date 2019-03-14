Легендарна сага Halo вийде на PC: коли чекати релізу

Серія ігор Halo довгі роки залишалася ексклюзивом консолі Xbox, проте вже незабаром вона з’явиться на PC. До слова, чимало хітів Microsoft: Forza, Gears of War та Fable вже "перекочували" на персональні комп'ютери.

Що відомо про Halo? Як повідомляє Kotaku, сама Halo навряд чи потребує представлення: це головний козир Xbox ось уже 17 років. Щоправда на PC доля серії склалася куди менш вдало.

Читайте також: Коли вийде довгоочікувана гра Cyberpunk 2077: ймовірна дата релізу

У 2003 році Gearbox Software перенесла Halo на платформу Combat Evolved, проте якість порту виявилася незадовільною. У 2007 році була зроблена ще одна спроба, вже з Halo 2. Її представляли як флагманський проект для Windows Vista, але в підсумку шутер повторив сумну долю попередниці.

На тлі тоді ще сучасних Call of Duty 4: Modern Warfare і Crysis дітище Microsoft виглядало неактуально. Невелика частина фанатів, втім, з радістю прийняла другу частину на новій платформі і просила корпорацію проробити те ж саме з іншими випусками. Тепер же Halo повертається на PC, причому в максимально повному комплекті.

Анонс Halo:The Master Chief Collection – дивіться відео

Коли Halo вийде на PC і які ігри включатиме? Набір, що включає Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, the Halo 3: ODST Campaign та Halo 4, буде доступний не тільки в звичному Microsoft Store, але і в Steam. Точної дати прем'єри поки немає. Реліз колекції на PC, швидше за все, пов'язаний із прийдешнім виходом Halo Infinite – як для консолей, так і для комп'ютерів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно