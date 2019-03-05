Lego спародіювала Samsung Galaxy Fold, створивши власний гаджет-конструктор

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Lego Fold та Samsung Galaxy Fold
Lego Fold та Samsung Galaxy Fold / Фото з соціальних мереж

Компанія Lego зробила пародію на гнучкі смартфони. Вона розробила конструктор, який можна складати навпіл, мов книгу. Незвична іграшка отримала назву Lego Fold – це своєрідне посилання на телефон Samsung Galaxy Fold, що теж має таку функцію.

Розробники іграшки на своїй сторінці у Twitter написали, що їх конструктор можна вважати бюджетним варіантом Samsung Galaxy Fold, адже його ціна складає 69,99 долара, а смартфон коштує майже дві тисячі доларів.

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У Lego відзначили, що 5-дюймовий складаний корпус перевершує новинку Samsung з її 4,6-дюймовим зовнішнім екраном. У компанії також додали, що у їх девайса ніколи не закінчується заряд батареї. 

Варто додати, що так званий набір Pop-Up Book складається з 859 деталей різного розміру та форми. 

До слова, нещодавно розробники Lego створили конструктор, з якого можна скласти дім, в якому Кевін МакКалістер залишився сам удома в однойменному фільмі.

Дивіться відео: як створюють конструктори Lego

 

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Теги: Техно Курйозні новини Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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