Lenovo представила нові планшети на IFA 2019: характеристики та ціна

На IFA 2019 компанія Lenovo показала нові планшети сімейства Smart Tab. Обидві моделі позиціонуються не лише як портативні пристрої, але й як девайси, які допоможуть розширити можливості розумного будинку.

Основні характеристики Lenovo Smart Tab M8. Молодша модель Lenovo Smart Tab M8 оснащена скромною за мірками 2019 року апаратної начинкою. Ґаджет працює на базі 4-ядерного процесора MediaTek A22 Tab з частотою 2 ГГц.

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Він оснащений 8-дюймовим HD-дисплеєм з роздільною здатністю 1280х800 пікселів. У пристрої встановлено 2 ГБ оперативної і 16/32 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність вбудованого акумулятора становить 5000 мАг.



Lenovo Smart Tab M8 представили офіційно

Особливість новинки в тому, що вона комплектується док-станцією, яка виконує роль підставки і зарядного пристрою. Lenovo Smart Tab M8 можна використовувати і як звичайний Android-планшет, і як центр розумного будинку з підтримкою голосового помічника Google Assistant.



Lenovo Yoga Smart Tab надійде в продаж до кінця вересня

Основні характеристики Lenovo Yoga Smart Tab. Більш продуктивна модель Yoga Smart Tab отримала 10-дюймовий Full HD IPS-дисплей і процесор Snapdragon 439. На ринок вийдуть дві конфігурації пристрою: з 3/32 ГБ та 4/64 ГБ пам'яті. Ємність вбудованої батареї становить 7000 мАг. У ґаджеті встановлені великі динаміки виробництва JBL з підтримкою технології Dolby Atmos.



Lenovo Yoga Smart Tab отримав зручну поворотну піставку

Родзинкою моделі, як і всього сімейства планшетів Yoga, став поворотний кронштейн-підставка. Це дає змогу повісити пристрій на стіну або поставити його на столі, щоб зручно працювати з ґаджетом.

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Ціни. Lenovo Smart Tab M8 надійде в продаж у жовтні за рекомендованою ціною від 149 євро (близько 4 200 гривень). Yoga Smart Tab добереться до прилавків уже до кінця вересня. Стартова вартість новинки складе 299 євро (близько 8 300 гривень).

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