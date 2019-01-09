Lenovo ThinkPad X1 Carbon: на CES 2019 представили нове покоління тонких ноутбуків

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Lenovo ThinkPad X1 Carbon: фото, характеристики, ціна
Lenovo ThinkPad X1 Carbon: фото, характеристики, ціна / Lenovo

Оригінальний ноутбук серії Lenovo ThinkPad X1 представили у травні 2011 року, а через рік компанія випустила оновлену версію ноутбука – ThinkPad X1 Carbon. На виставці CES 2019 китайська компанія представила сьоме покоління легких та надійних ноутбуків ThinkPad X1 Carbon.

Про це повідомляє 3D News.

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Ноутбук отримав низку удосконалень, які підвищують комфорт і продуктивність роботи. Перш за все, товщина апарату знизилася до 14,95 міліметра, а вага починається з 1,11 кілограма при діагоналі екрану в 14 дюймів. Модель обзавелися акустичною системою з двох високочастотних динаміків і двох розташованих під ними низькочастотних динаміків з технологією Dolby Atmos, що забезпечує реалістичне і якісне звучання.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon став ще тоншим та легшим

ThinkPad X1 Carbon отримав масив з чотирьох мікрофонів з широкою зоною чутливості. Технологія дозволяє влаштовувати телеконференції і користуватися голосовими помічниками Cortana або Alexa навіть в людних приміщеннях – розпізнаватися буде тільки голос власника.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon вважається найлегшим 14-дюймовим ноутбуком у світі

Ноутбук отримав бтарею, яка забезпечує до 15 годин автономної роботи, а також вбудований бездротової модем LTE-A, який розширює можливості для роботи поза офісом і вдома. Сумісність зі стандартом CAT 16 LTE дозволяє скачувати інформацію з гігабітними швидкостями в мережах 4G.

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Серед інших характеристик "найлегшого 14-дюймового ноутбука у світі" можна згадати процесори Intel Core 8 покоління, до 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач PCIe SSD об'ємом до 2 ТБ, повноформатний роз'єм HDMI, два порти USB 3.1 і два порти USB-C Thunderbolt.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon надійде у продаж у червні

Вихід на ринок Lenovo ThinkPad X1 Carbon відбудеться лише в червні, а коштуватиме новинка від 1 710 доларів (близько 47 400 гривень) на ринку США.

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Теги: Техно Ґаджети CES 2019 Ціни ноутбук Lenovo
Джерело: Техно
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