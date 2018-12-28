LG планує представити кілька нових смартфонів на початку 2019 року: деталі

В південнокорейській пресі з’явилась інформація щодо планів компанії LG на початок 2019 року. За наявною інформацією, смартфон LG G8 представлять в кінці березня 2019 року, а головною особливістю новинки стане 3D-камера.

Про це повідомляє 4PDA.

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Окрім того, екран LG G8 обійдеться без радикальних змін в порівнянні з попередньою моделлю і отримає каплевидний виріз для селфі-камери.

Також компанія має намір анонсувати свій перший смартфон з підтримкою 5G. Ймовірно, новинка не буде входити в будь-яку з відомих серій виробника і отримає абсолютно нове найменування.

Інсайдери повідомляють, що LG має намір анонсувати також апарат середнього цінового сегмента під назвою LG Q9 вже в січні 2019 року. За наявною інформацією, смартфон отримає процесор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативної пам'яті, вбудоване сховище на 32 ГБ і акумулятор ємністю 3000 міліампер годин.

Раніше ходили чутки про те, що LG має намір представити власний смартфон, що згинається. Але за останніми даними, презентація неанонсованого апарату відбудеться не раніше третього кварталу 2019 року.

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