Літаюча швидка допомога добиратиметься до пацієнта вдвічі швидше, ніж автомобіль

Незважаючи на те, що електрична авіація тільки починає розвиватися, низка компаній вже намагається захопити свою частку ринку. Деякі зосередили увагу на доставці посилок, інші вважають за краще зайнятися внутрішніми пасажирськими перевезеннями або міськими службами таксі. Стартап Jump Aero збирається запропонувати службам швидкої медичної допомоги літальні апарати для доставки хворих до лікарень.

Jump Aero хоче взяти на себе надання швидкої медичної допомоги. Аерошвидкі зможуть доставляти пацієнтів на швидкості 320 кілометрів на годину, пише New Atlas.

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Як працюватиме аерошвидка

Стартап обіцяє скоротити час очікування прибуття машини швидкої допомоги вдвічі. Завдяки невеликим розмірам та здатності вертикально сідати і злітати апарат добереться до пацієнта, минаючи затори та бездоріжжя.

Втім, компанія заявила про себе зовсім недавно і ще шукає фінансування, так що технічних подробиць про її повітряні таксі поки замало.

Ми маємо намір доставляти бригади оперативного реагування на виклик настільки швидко і безпечно, наскільки це дозволяють технології. Ми раді будемо співпрацювати з партнерами серед районних адміністрацій і організацій швидкої допомоги, щоб допомогти нашим героям рятувати життя,

– розповів Карл Дітріх, засновник Jump Aero

До слова, аналогічна ідея з'явилася і у керівників компанії Volocopter, виробника електричних мультикоптерів. Разом з німецькою некомерційною організацією екстрених служб ADAC компанія починає річні випробування моделі 2Х, яка здатна розвивати швидкість до 100 км/г.

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