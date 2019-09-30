Магазин ігор Epic Games Store отримав масштабне оновлення

Сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store отримав масштабне оновлення та отримав нові функції. Зміни торкнулися бібліотеки ігор та самих тайтлів, а Epic Games планує низку нових оновлень.

Основні зміни. Насамперед варто відзначити можливість переглядати бібліотеку у вигляді списку, а також сортувати ігри за алфавітом або за датою останнього запуску.

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Крім того, геймерам буде доступна функція приховування невстановлених на комп'ютер тайтлів. Інше корисне нововведення -– зменшення габаритів патчів. Завдяки спеціальним інструментам, розробники зможуть стискати оновлення до більш-менш "пристойних" розмірів.



Оптимізований розмір оновлень на прикладі апдейта для Fortnite

Нові функції та можливості. Згадки заслуговує і функція, яка давним-давно доступна в Steam – користувачі нарешті зможуть дізнатися, скільки часу вони провели в тій чи іншій грі.

Також магазин Epic Games Store розжився "бандл" – ігровими наборами на манер колекції тайтлів про Бетмена, яку зовсім недавно роздавали безкоштовно.



Бібліотека в Epic Game Store зазнала суттєвих змін

Доступність. Крім іншого, сервіс цифрової дистрибуції став більш доступним користувачам зі східних країн. Так, геймери з Піднебесної отримали підтримку китайської мови, а жителі Туреччини відтепер зможуть оплачувати покупки за допомогою популярної в країні системи Turkey GPay.

Майбутні оновлення. Представники Epic Games Store не збираються зупинятися на досягнутому. У майбутніх оновленнях вони планують гарненько попрацювати над інтерфейсом і додати спливаючі меню, а також ввести підтримку 3D Secure для європейських геймерів.

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